Стали известны итоги сеанса связи с переставшим отвечать российским «Спектром-Р»

Специалисты не смогли восстановить управление единственным российским космическим телескопом на аппарате «Спектр-Р», который перестал работать на прием командных данных. Об этом в воскресенье, 13 января, РИА Новости сообщил официальный представитель Роскосмоса.

«Пока с аппаратом связь не установлена. Есть определенный выстроенный алгоритм, завтра работа будет продолжена», — пояснил собеседник агентства, добавив, что план дальнейших действий по восстановлению управления аппаратом находится в разработке.

По словам директора Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) Николая Кардашева, надежда на восстановление связи по-прежнему остается. Он отметил, что на данный момент ограничена радиовидимость со «Спектром-Р» с Земли, и работы могут вестись только с наземной станции в Уссурийске (Приморский край), однако в ближайшее время появится возможность посылать сигналы из Московской области.

12 января стало известно, что радиотелескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю. Уточнялось, что причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Ранее научный руководитель «Радиоастрона» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев написал на своей странице в Facebook, что спутник перестал выходить на связь с четверга, но при этом оставалась надежда, что он жив.

Радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров был выведен на орбиту в составе космического аппарата «Спектр-Р» в 2011 году.

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