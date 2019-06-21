Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания. По этой причине запуск перенесли на резервную дату, сообщается в пятницу, 21 июня, на сайте «Роскосмоса».

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Изначально сообщалось, что пуск состоится на следующий день, 22 июня, однако позже назвали другую дату — 12 июля. По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, старт отложили из-за разрядившейся батареи «Спектр-РГ». «В ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника», — пояснил собеседник агентства.

В случае, если проблему не удастся оперативно устранить, ракету-носитель «Протон-М» могут снять со стартового комплекса космодрома Байконур.

Пуск должен был состояться в пятницу в 15:17 мск. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» должна была начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной точке в окрестностях орбиты Земли, где сила притяжения планеты уравновешивается с гравитационным влиянием Солнца. Аппарат предназначен для изучения скоплений галактик, сверхмассивных черных дыр, аккрецирующих белых карликов и многих других объектов.

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