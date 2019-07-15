Россия показала пролет «Спектра-РГ» над собой

Первое прохождение рентгеновской космической обсерватории «Спектр-РГ» над территорией России, состоявшееся 13 июля с 21:18 по московскому времени до 02:40 следующего дня, уместили в ролик. Соответствующее видео опубликовал Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

Организация отмечает, что объект наблюдал заведующий обсерваторией Кубанского государственного университета (КубГУ) Александр Иванов, а в самом ролике показано прохождение разгонного блока ДМ-03 и космического аппарата «Спектр-РГ», проходящего по созвездию Лисички.

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Пуск российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») состоялся 13 июля с космодрома Байконур при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока ДМ-03. Космический аппарат должен занять окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, перелет к которой потребует около 100 суток.

На следующий день после пуска, 14 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сравнил запуск ракеты-носителя «Протон-М» с успехами в Великой Отечественной войне.

Конструктивно «Спектр-РГ» представляет собой многоцелевую служебную платформу «Навигатор» с размещенными на ней немецким eROSITA и российским ART-XC (с американскими зеркальными модулями) рентгеновскими зеркальными телескопами. В научные задачи проекта входит обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне и детальное исследование наиболее интересных астрофизических объектов, отобранных в ходе наблюдений обсерватории.

Заявленный срок активной работы «Спектра-РГ» составляет 6,5 лет после выведения космического аппарата в окрестности точки L2. Из них 4 года отводятся сканированию звездного неба, а оставшиеся 2,5 — наблюдению за наиболее интересными объектами.

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