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Российскую «Ангару» задешево лишили украинских комплектующих

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Ракеты семейства «Ангара» взамен украинских получат российские титановые шаробаллоны, предназначенные для хранения газа, стыковка которых с посадочным местом будет осуществляться специальными ложементами-переходниками, изготовленными с использованием аддитивных технологий (трехмерной печати). Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» Сергей Кузнецов.

«Закупать специализированное дорогостоящее оборудование для выпуска одной детали экономически невыгодно. Поэтому в "Центре Хруничева" принято решение изготовить ложемент методом аддитивных технологий», — сказал специалист.

По его словам, в настоящее время «ведется изготовление опытного образца и планируется проведение его испытаний», после чего, по результатам испытаний, конструкцию планируется внедрить в штатную серийную комплектацию «Ангары».

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки.

В мае стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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