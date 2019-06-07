Старая «Ангара-А5» улетит вхолостую

Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Там будут испытания, прежде всего, разгонного блока и ракеты», — сказал глава госкорпорации.
Менеджер допустил, что третий пуск «Ангара-А5», намеченный на 2020 год, пройдет с полезной нагрузкой, в качестве которой рассматривается телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс». Соответствующее решение может быть принято до конца июня.
Также Рогозин подтвердил, что сроки первого пуска «Ангара-А5М» с космодрома Восточный сохраняются. «Туда идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки не меняются — в 2023 году, кровь из носа, должны полететь», — передает ТАСС слова главы «Роскосмоса».
В мае стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.
В том же месяце сообщалось, что «Роскосмос» планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для тяжелых ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».
В августе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2014 году на космодроме Плесецк были успешно завершены летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов. Однако позднее в том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Николай Севастьянов назвал одной из задач совета директоров «Центра Хруничева» завершение летных испытаний ракет «Ангара» с Плесецка.
«Ангара-А5М» от «Ангара-А5» отличается более форсированным двигателем. Если первая тяжелая ракета с Плесецка должна выводить 24 тонны полезной нагрузки, то вторая с Восточного — 27 тонн. Ракету «Ангара-А5В» от «Ангара-А5» отличает наличие в качестве разгонного блока КВТК вместо ДМ-03.
Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.