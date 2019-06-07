Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Самый богатый человек в мире поделился секретом успеха
Путин высказался об идее объединить Россию и Белоруссию
Доказано разрушительное воздействие селфи на лицо
Опубликовано видео c Симоньян после встречи с Соболь
Оппозиция юго-востока Украины объединилась для выборов в Верховную Раду
Путин оценил актерскую игру нового президента Украины
Москва раскалилась до 50 градусов 
Новости партнеров

Старая «Ангара-А5» улетит вхолостую

Перейти в «Мою Ленту»

Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Там будут испытания, прежде всего, разгонного блока и ракеты», — сказал глава госкорпорации.

Менеджер допустил, что третий пуск «Ангара-А5», намеченный на 2020 год, пройдет с полезной нагрузкой, в качестве которой рассматривается телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс». Соответствующее решение может быть принято до конца июня.

Также Рогозин подтвердил, что сроки первого пуска «Ангара-А5М» с космодрома Восточный сохраняются. «Туда идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки не меняются — в 2023 году, кровь из носа, должны полететь», — передает ТАСС слова главы «Роскосмоса».

В мае стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

В том же месяце сообщалось, что «Роскосмос» планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для тяжелых ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

В августе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2014 году на космодроме Плесецк были успешно завершены летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов. Однако позднее в том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Николай Севастьянов назвал одной из задач совета директоров «Центра Хруничева» завершение летных испытаний ракет «Ангара» с Плесецка.

«Ангара-А5М» от «Ангара-А5» отличается более форсированным двигателем. Если первая тяжелая ракета с Плесецка должна выводить 24 тонны полезной нагрузки, то вторая с Восточного — 27 тонн. Ракету «Ангара-А5В» от «Ангара-А5» отличает наличие в качестве разгонного блока КВТК вместо ДМ-03.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Грузоподъемность «Ангары» решили повысить
«Ангара-1.2» оказалась в полтора раза дороже «Союз-2.1б»
Россия «заработает» на «Ангаре-А5»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 6 июня

Спускают на землю

США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
17:2526 мая

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

07:5126 мая

Грузоподъемность «Ангары» решили повысить

15:50Сегодня

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Наука и техника00:09 2 июня

Тайная угроза

Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
14:19Сегодня

Над США заметили гигантское необъяснимое явление

12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

12:09Сегодня

Определена главная причина старения

Наука и техника00:01 4 июня

Темные времена

Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
10:57Сегодня

Названа неожиданная защита от рака

07:31Сегодня

Описана судьба России во время климатической катастрофы

04:15Сегодня

Россия «спасла» экипаж затонувшей подлодки

Россия
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей
Путин оценил актерскую игру нового президента Украины
Россиянам пообещали европейский уровень жизни
Возможные места для строительства храма в Екатеринбурге окрестили «греховными»
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
МИД рассказал о загадочной дате показа «сделки века» США
Заказчиком убийства словацкого журналиста назвали россиянина
Борис Джонсон отбился от обвинений во вранье
Появилось видео опасного сближения боевых кораблей России и США
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Оппозиция юго-востока Украины объединилась для выборов в Верховную Раду
Порошенко призвал военных устроить «ликбез» Зеленскому
СБУ сорвала теракт
Мэр Риги назвал главную ошибку Латвии
Пашинян захотел получить от Путина «кое-что немаленькое»
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
Убийственная жадность
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
Путин впервые прокомментировал дело Калви
Названы самые перспективные регионы России
Sukhoi SuperJet назвали прекрасной машиной
Путин не стал противопоставлять США и Китай
Все материалы
Силовые структуры
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
МВД проверит пресс-службу МВД после фото «нарколаборатории» журналиста «Медузы»
Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Заместитель «мэра здорового человека» попался на взятке в 114 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Старая «Ангара-А5» улетит вхолостую
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Над США заметили гигантское необъяснимое явление
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Прервавшая финал ЛЧ модель показала способ раздевания перед забегом
Туктамышева пошутила о новом варианте номера со стриптизом
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель пожаловалась на жизнь в аду
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Отстраненный за допинг российский тренер выиграл госконтракты на миллионы рублей
Месси отказался верить в сборную Аргентины
Все материалы
Культура
«Люди реально засыпали на моих фильмах»
Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
Названы самые неталантливые актеры
Семья Алибасова собралась судиться с производителем средства для прочистки труб
Софи Тернер назвала имя виновного в появлении чашки кофе в «Игре престолов»
Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии
Все материалы
Интернет и СМИ
На темной стороне
Закрытые советские города, президенты и проститутки на снимках легендарного фотографа
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Собянин попросил главу полиции Москвы лично заняться делом журналиста «Медузы»
МВД открестилось от фотографий «нарколаборатории» в квартире журналиста «Медузы»
Адвокат журналиста «Медузы» раскрыл подозрительные детали его задержания
Обнародованы показания задержанного журналиста «Медузы»
Все материалы
Ценности
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
Меланию Трамп обвинили в неуважении к ветеранам из-за наряда
Дженнифер Лопес случайно показала белье на детском празднике
Новую модель бикини раскритиковали за излишнюю откровенность
Кейт Миддлтон снова «проиграла» Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Многих бесит, что иммигранты даже не говорят по-немецки»
Что делать в европейском городе, где уживаются богачи и фрики
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
Россиянин нашел стекло в обеде на борту самолета и возмутился
Модель назвала лучшую страну для обнаженных фотосессий
Россияне решили провести отпуск на грядках
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Мальчик оставил потолстевшей матери милую записку и утешил ее
Мартышка попыталась раздеть туристку
«Самый толстый человек в мире» променял отношения на еду
Эгоистичные туристы замучили слоненка ради красочных фотографий
Все материалы
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Самая неправильная Ferrari
408 4RM — первая полноприводная машина из Маранелло
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Ferrari 612 Scaglietti переделали в купе-универсал
Электрокары Rivian будут заряжаться друг от друга
Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Названа реальная цена жилья в Москве и Санкт-Петербурге
Все материалы