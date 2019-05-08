Россия «заработает» на «Ангаре-А5»

Коммерческие пуски тяжелой ракеты «Ангара-А5» начнутся не ранее 2025 года. Об этом сообщил ТАСС президент компании ILS (International Launch Services) Кирк Пайшер.

Менеджер заявил, что первый старт «Ангары-А5» с Восточного состоится не ранее 2023 года. «Конечно, эти [первые] пуски будут в основном для [российских] федеральных программ <...> Мы не ожидаем коммерческих запусков "Ангары" до примерно 2025 года <...> Затем, в конце концов, состоится переходный период, [и он завершится], вероятно, в 2026-2027 годах», — сказал Пайшер.

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В феврале 2018 года пользователи Reddit сравнили российские ракеты «Протон-М» с отходами жизнедеятельности, запуск таких носителей — с игрой в русскую рулетку, а Пайшера — с дядей Фестером из «Семейки Аддамс». Таким образом на имиджборде отреагировали на статью в американском журнале Space News, опубликованную с пометкой «рекламный пост».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

ILS занимается продвижением изделий «Центра Хруничева», в частности тяжелой ракеты «Протон-М» и легкого носителя «Ангара-1.2», на международном рынке.

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