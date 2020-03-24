В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания. «Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», — пояснила она.
Вуйнович отметила, что другие симптомы не должны вызывать у человека тревогу, если он не посещал страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они могут говорить о прочих заболеваниях. Например, насморк редко встречается при COVID-19, но может свидетельствовать о другом типе коронавируса.
Ранее россиянам назвали два сценария распространения вируса в мире. По одному из них эпидемия может продлиться несколько месяцев и больше не возникать. По второму инфекция будет повторяться ежесезонно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения