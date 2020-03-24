В России закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В поручении органам исполнительной власти субъектов России говорится о необходимости приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и других досуговых заведений.
Кроме того, правительство поручило ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
Поручения даны по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить на все мегаполисы России введение карантина для людей старше 65 лет из-за коронавируса. В ходе совещания с главой государства Собянин также заявил, что динамика распространения коронавируса остается высокой, а реальной картины по числу зараженных в регионах нет.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения