Карантин для пожилых людей захотели распространить на все мегаполисы России

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить на все мегаполисы России введение карантина для людей старше 65 лет из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 марта.

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В ходе совещания с главой государства Собянин также заявил, что динамика распространения коронавируса остается высокой, а реальной картины по числу зараженных в регионах нет.

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Ограничения также распространяются на людей с хроническими заболеваниями. По словам Собянина, эти меры были приняты для снижения риска заражения наиболее уязвимой категории граждан.

Правительство планирует усилить административную ответственность за нарушение правил карантина.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495.

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