Карантин для пожилых людей захотели распространить на все мегаполисы России

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить на все мегаполисы России введение карантина для людей старше 65 лет из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 марта.
В ходе совещания с главой государства Собянин также заявил, что динамика распространения коронавируса остается высокой, а реальной картины по числу зараженных в регионах нет.
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Ограничения также распространяются на людей с хроническими заболеваниями. По словам Собянина, эти меры были приняты для снижения риска заражения наиболее уязвимой категории граждан.
Правительство планирует усилить административную ответственность за нарушение правил карантина.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения