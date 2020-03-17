Вернувшихся из охваченных коронавирусом стран россиян обяжут пройти карантин

Россиян, вернувшихся из охваченных коронавирусом стран, обяжут пройти карантин. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».

Для таких граждан нахождение на карантине дома в течение 14 дней станет обязательным. «Некоторые регионы принимали региональные решения, но на наш взгляд этого было недостаточно», — объявил столичный градоначальник.

По его словам, соответствующий приказ будет выпущен в скором времени Роспотребнадзором. Решение было принято на совещании рабочей группы Госсовета и оперативного штаба. Кроме того, инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным оперативного штаба правительства России, под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день вирусом SARS CoV-2, заражены 114 россиян, причем 10 граждан заразились уже в стране. Инфицированные находятся в 26 регионах. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме.

16 марта в Москве расширили список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток. Требование распространяется на граждан, вернувшихся из США, Украины, Белоруссии и всех европейских государств.

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