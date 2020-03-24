В России запретят курить кальяны в барах и ресторанах

Правительство России поручило всем регионам запретить в общественных местах на своей территории курение кальянов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кабмина распоряжении.

«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.

За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор.

Ранее кабинет министров распорядился приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат.

Список поручений составлен по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.

По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека излечились.

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