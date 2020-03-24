В России запретят курить кальяны в барах и ресторанах

Правительство России поручило всем регионам запретить в общественных местах на своей территории курение кальянов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кабмина распоряжении.
«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.
За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор.
Ранее кабинет министров распорядился приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат.
Список поручений составлен по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.
По последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения