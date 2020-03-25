Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса. Так, с 26 марта будут закрыты все библиотеки и культурно-досуговые центры, сказано в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Помимо этого, в Москве начнет действовать запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат. Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек. Также россиянам запретят курить кальяны в барах, кафе и ресторанах.
«Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан — в помещениях и под открытым небом», — добавил Собянин, пояснив, речь в том числе идет о закрытии в торговых центрах всех кинотеатров, фитнес-клубов, катков, боулингов, бильярдных и аквапарков.
Кроме того, в столице введут ограничения на предоставление стоматологической помощи. За этой услугой смогут обратиться только пациенты при острой боли и иных неотложных состояниях.
Центры государственных услуг «Мои документы» перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Также запрет на бесплатный проезд в общественном транспорте распространят на пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, студентов вузов и колледжей. Ранее такую меру применили в отношении школьников.
По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми.
В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 россиян излечились от инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения