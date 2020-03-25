Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса. Так, с 26 марта будут закрыты все библиотеки и культурно-досуговые центры, сказано в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Помимо этого, в Москве начнет действовать запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат. Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек. Также россиянам запретят курить кальяны в барах, кафе и ресторанах.

«Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан — в помещениях и под открытым небом», — добавил Собянин, пояснив, речь в том числе идет о закрытии в торговых центрах всех кинотеатров, фитнес-клубов, катков, боулингов, бильярдных и аквапарков.

Кроме того, в столице введут ограничения на предоставление стоматологической помощи. За этой услугой смогут обратиться только пациенты при острой боли и иных неотложных состояниях.

Центры государственных услуг «Мои документы» перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Также запрет на бесплатный проезд в общественном транспорте распространят на пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, студентов вузов и колледжей. Ранее такую меру применили в отношении школьников.

По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необяза­тель­ные» контакты между людьми.

В России число заразившихся за сутки увеличилось с 495 до 658 — на 163 человека. 29 россиян излечились от инфекции.