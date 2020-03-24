Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, если проблемы минуют, то это будет хорошо.

Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса. Ранее 24 марта он принял участие в совещании у президента Владимира Путина, в ходе которого, в частности, заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом в российских регионах. «Реальной картины и в мире никто не знает», — подчеркнул мэр Москвы.

По данным на 24 марта, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе 57 за последние сутки. Более половины заболевших находятся в Москве, однако свыше 70 пациентов уже выписаны.

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