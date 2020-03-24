Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам градоначальника, если проблемы минуют, то это будет хорошо.
Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса. Ранее 24 марта он принял участие в совещании у президента Владимира Путина, в ходе которого, в частности, заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом в российских регионах. «Реальной картины и в мире никто не знает», — подчеркнул мэр Москвы.
По данным на 24 марта, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе 57 за последние сутки. Более половины заболевших находятся в Москве, однако свыше 70 пациентов уже выписаны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения