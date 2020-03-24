Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом

Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе совещания с членами оперативного штаба Путин предложил съездить и проверить ход строительства. «Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем», — одобрил идею президента мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый инфекционный центр специально для размещения зараженных коронавирусом начали строить ранее в марте около деревни Голохвастово в Троицком административном округе Москвы, расположенной примерно в 40 километрах от МКАД и на расстоянии 250 метров от ближайших частных домов. Власти поставили задачу возвести больницу за месяц, в связи с чем работы на объекте ведутся круглосуточно. Подъездные дороги к зданию построят за десять дней.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил журналистам, что срок эксплуатации центра превысит 30 лет. Помимо инфекционного корпуса, там будут реабилитационный, лабораторный, лечебный и другие, а также все необходимые объекты для персонала, передает ТАСС.
В столице для больных с коронавирусной инфекцией приспособлены семь корпусов больниц, заявлял Собянин. В случае необходимости власти подготовят для этого еще десять корпусов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения