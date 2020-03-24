Под Москвой обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Подмосковье выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в регионе.

Как отмечается, таким образом общее число обнаруженных в Московской области случаев инфицирования достигло 41. При этом двое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Других подробностей в оперштабе не приводят.

Ранее сообщалось, что среди россиян риск заразиться коронавирусом выше всего у людей со средним достатком, которые часто путешествуют за границу. Кроме того, эксперты отмечали, что большинство случаев заражения фиксируется в Москве и Подмосковье, так как эти субъекты густо населены, а столица к тому же является крупнейшим хабом для отправляющихся в Европу, где сейчас сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

По последним данным, в России насчитывается 438 случаев инфицирования. Более половины зараженных находятся в Москве.

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