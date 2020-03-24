Названа подверженная коронавирусу группа россиян

Среди россиян заражению коронавирусом более подвержены люди со средним достатком, которые часто путешествуют за границу. Эту группу населения назвали опрошенные РИА Новости эксперты.
По словам директора Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александра Абрамова, сейчас многие граждане могут позволить себе путешествия, поэтому в этом вопросе речи о социальном расслоении не идет. «Большинство тех, кто приехал из-за границы, это люди из среднего класса. К среднему классу у нас относится достаточно большое количество людей», — сказал он, добавив, что чаще за рубеж ездят жители Дальнего Востока, обычно в в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев подтвердил, что прямой связи достатка и поездок за границу нет.
Оба собеседника агентства отметили, что большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве и Подмосковье, потому что эти субъекты густо населены. Также столица считается крупнейшим хабом для отправляющихся в Европу, где сейчас сложилась неблагоприятная эпидемическая ситуация.
По последним данным, в России насчитывается 438 случаев инфицирования. Более половины зараженных находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения