Названа причина смерти россиянки в больнице для зараженных коронавирусом

Умершая в медицинском центре в Коммунарке 69-летняя пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в сообщении.

Как сообщила дочь умершей в разговоре с изданием «Подъем», у нее коронавирус также не выявили. По словам женщины, ее мать скончалась от рака.

О смерти пожилой пациентки с подозрением на коронавирус сообщил телеканал РЕН ранее, 24 марта. По данным телеканала, накануне женщина была госпитализирована в реанимацию. Уточнялось, что ее дочь недавно вернулась из Португалии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим в связи с эпидемией коронавируса. Это связано с тем, что пожилые люди находятся в группе риска.

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