Экономика
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом словами «все станет плохо»
АК-200 испытали морозом
Составлена карта распространения коронавируса в Москве 
Воры похитили 120 тысяч медицинских масок со склада в Москве
Мошенничество российских чиновников с путевками на море привело к увольнениям
Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса
В России нашли способ зачистить улицы от коронавируса
На свадьбе в России зарезали жениха
Женщина носила одно и то же платье 20 лет и поделилась ощущениями
Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео
Новости партнеров

Коронавирус изменил жизнь 100 тысяч россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Минтруд подсчитал количество россиян, чья жизнь изменилась из-за коронавируса, и назвал число тех, кто находится в режиме неполной занятости из-за вынужденного введения ограничительных мер, передает ТАСС.

«Количество людей, которые находятся в режиме неполной занятости, на сегодня в соответствии с мониторингом составляет около 100 тысяч человек», — сказал замглавы ведомства Всеволод Вуколов. В России неполной занятость считается, если работник трудится меньше обычной продолжительности рабочей недели, то есть меньше 40 часов.

Коронавирусом в России заразились несколько сотен человек, большинство из них — в Москве. Чтобы сдержать распространение инфекции в столице ввели ряд ограничительных мер. В городе закрыли фитнес-клубы и бассейны, школьников досрочно отправили на каникулы, а людям старше 65 лет рекомендовали две недели не выходить из дома. Часть работодателей перевела сотрудников на удаленную работу. Кроме того, по распоряжению Роспотребнадзора, все, кто прибыл в страну из-за границы должны проходить обязательный 14-дневный карантин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Статья 59 («Смертная казнь») УК РФ

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи уточнили причину смерти россиянки с коронавирусом
Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом
Названа причина смерти россиянки в больнице для зараженных коронавирусом
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Не верой единой

Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
12:55Сегодня

Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

11:39Сегодня

В России захотели изменить схему выдачи наличных в банкоматах из-за коронавируса

10:37Сегодня

Курс рубля вырос

Экономика00:0422 марта

Уступите дороги

Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
10:19Сегодня

Названа заработавшая на коронавирусе американская компания

09:30Сегодня

Названы самые смешные профессии россиян

09:09Сегодня

Монархиям Персидского залива предрекли «невероятный кризис»

Экономика00:0220 марта

Чеканная монета

Россия отказалась от копеек. Почти 500 лет назад они принесли ей славу и признание
08:57Сегодня

США разогнали цены на нефть

08:27Сегодня

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

07:53Сегодня

Названо лучшее овсяное печенье

Россия
Россиянин умер после пластической операции
Мощнее коронавируса
 
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и стала фигуранткой уголовного дела
«Мы должны быть на страже, идти сражаться с коронавирусом»
 
Российский мэр уволился после отпуска в ОАЭ во время пандемии
«Я не вхожу в группу риска и могу вам помочь»
 
Главврач российской больницы объяснил отпуск в Таиланде в период пандемии
Все материалы
Мир
В Конгрессе захотели раздать американцам еще больше денег из-за коронавируса
Последний российский военный самолет приземлился в Италии
Более 100 тысяч зараженных коронавирусом по всему миру вылечились
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов
Пора на Север
Трамп усложнил мигрантам путь в США. Коронавирус окончательно похоронил их надежды
Все материалы
Бывший СССР
Украина найдет спонсоров для застрявших за границей из-за коронавируса граждан
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
В два района Грузии ввели войска из-за коронавируса
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
На Украине проверят умерших на коронавирус
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса
Все материалы
Экономика
Раскрыт многомиллиардный план по спасению главной экономики Европы
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии
Уступите дороги
Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Обнародованы кадры с места ликвидации готовившего теракт в России боевика
В российском регионе ликвидировали готовившего теракт боевика
Маски сброшены
Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом
В Москве поймали угрожавшего пистолетом заправщику водителя
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Оценено влияние пандемии коронавируса на план российских космических пусков
Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
Начались испытания вакцины против коронавируса
Все материалы
Спорт
Третья страна отказалась от Олимпиады
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Нурмагомедов обратился к организаторам боя с Фергюсоном
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Все материалы
Культура
Шнуров написал стихотворение про принадлежность Крыма и раболепие россиян
Сто лет счастья не видать
Кризисы, болезни и свободная любовь: как классика кино предсказала современный мир
Заболевший в США певец Алексей Воробьев остался без теста на коронавирус
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой
«Нам непременно кто-то гадит, то немец, то поляк»
Что заставляет российских патриотов верить в «загнивающий Запад» и заговор против СССР и России
Дмитрий Кузовлев«Майкл Джексон — звон колокола одиночества»
Как сын диссидента вместе с друзьями стал издавать самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в Италии и России
Появился способ рассчитать нужное количество туалетной бумаги на время карантина
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Жизнь под колпаком
 
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Напряженная схватка двух буйволов попала на видео
Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести самоизоляцию
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Добрый поступок принес женщине миллион долларов
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
В России представлен «антарктический» UAZ Patriot
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
Volkswagen останавливает сборку автомобилей в России
Cadillac XT6: кандидат против всех
Новое лицо среди больших кроссоверов: стоит ли своих денег «американец»?
Илон Маск раздает аппараты ИВЛ для лечения коронавируса
Camry S-Edition: Toyota на анаболиках
Видео: тестируем спортивную версию S-Edition и пытаемся на ней обогнать Camry 3.5
Aston Martin впервые за 50 лет разработал собственный мотор
Все материалы
Дом
Россиян предупредили об опасности «коронавирусной» ипотеки
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
В Москве из-за карантина захотели запретить шумный ремонт
Бездомных в США изолировали на катках из-за коронавируса
Стоимость услуг ЖКХ в России решили рассчитать по-новому
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
На Камчатке подключат к быстрому интернету акушерские пункты и избиркомы
В Оренбургской области занимающимся музыкой «по зову сердца» дадут инструменты
На сохранение российских лесов потратят более 6,6 миллиарда рублей
Все материалы