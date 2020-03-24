Коронавирус изменил жизнь 100 тысяч россиян

Минтруд подсчитал количество россиян, чья жизнь изменилась из-за коронавируса, и назвал число тех, кто находится в режиме неполной занятости из-за вынужденного введения ограничительных мер, передает ТАСС.
«Количество людей, которые находятся в режиме неполной занятости, на сегодня в соответствии с мониторингом составляет около 100 тысяч человек», — сказал замглавы ведомства Всеволод Вуколов. В России неполной занятость считается, если работник трудится меньше обычной продолжительности рабочей недели, то есть меньше 40 часов.
Коронавирусом в России заразились несколько сотен человек, большинство из них — в Москве. Чтобы сдержать распространение инфекции в столице ввели ряд ограничительных мер. В городе закрыли фитнес-клубы и бассейны, школьников досрочно отправили на каникулы, а людям старше 65 лет рекомендовали две недели не выходить из дома. Часть работодателей перевела сотрудников на удаленную работу. Кроме того, по распоряжению Роспотребнадзора, все, кто прибыл в страну из-за границы должны проходить обязательный 14-дневный карантин.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.
Источник: Всемирная организация здравоохранения