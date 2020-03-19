Врачи уточнили причину смерти россиянки с коронавирусом

Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, уточнили врачи. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице.

По результатам вскрытия причиной смерти 79-летней Валентины Зубаревой стал оторвавшийся тромб, рассказал главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц. «Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии», — сказал он.

Ранее в четверг причиной смерти называлась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии. В частности, речь шла о сахарном диабете второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.

О первом случае смерти пациента с коронавирусом в РФ стало известно в четверг утром. Сообщалось, что Зубарева сначала лечилась в частной клинике, а потом была переведена в инфекционную больницу. Анализ подтвердил коронавирус.

Зубарева была профессором РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.