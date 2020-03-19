Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая скончавшаяся в России пациентка с коронавирусом — профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева. Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».

По информации издания, в связи со смертью сотрудницы, у которой был выявлен коронавирус, университет закрыт на карантин. Также составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала женщина.

Сообщается, что Зубарева приходила на работу «вплоть до момента госпитализации» и читала лекции. По данным оперативного штаба по коронавирусу, 79-летнюю женщину госпитализировали 13 марта, с 14 марта она проходила лечение в частной клинике, а 16-го ее перевели в инфекционную больницу и поместили в изолированный бокс.