В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Согласно указу мэра города Сергея Собянина, помимо москвичей старше 65 лет, самоизолироваться до 14 апреля в связи с распространением коронавируса должны люди с такими заболеваниями, как сахарный диабет, астма, бронхоэктазия, а также перенесшие инфаркт или инсульт и имеющие трансплантированные органы или ткани, злокачественные образования, нарушения легочного кровообращения.
Режим самоизоляции не распространяется на пациентов из третьей клинической группы (онкология), руководителей и сотрудников организаций и органов власти, сотрудников системы здравоохранения и граждан, попадающих под определенное решение оперштаба.
Все самоизолировавшиеся москвичи смогут при необходимости получить больничный лист. Им также положена разовая материальная помощь в размере двух тысяч рублей по окончании режима самоизоляции. Необходимые лекарства и помощь по бытовым вопросам они также смогут получить, не выходя из дома. Оплата ЖКХ и взимание задолженностей для них временно отменяется.
Такие меры Собянин ввел ранее, 23 марта. По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения