В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Согласно указу мэра города Сергея Собянина, помимо москвичей старше 65 лет, самоизолироваться до 14 апреля в связи с распространением коронавируса должны люди с такими заболеваниями, как сахарный диабет, астма, бронхоэктазия, а также перенесшие инфаркт или инсульт и имеющие трансплантированные органы или ткани, злокачественные образования, нарушения легочного кровообращения.

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов из третьей клинической группы (онкология), руководителей и сотрудников организаций и органов власти, сотрудников системы здравоохранения и граждан, попадающих под определенное решение оперштаба.

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Все самоизолировавшиеся москвичи смогут при необходимости получить больничный лист. Им также положена разовая материальная помощь в размере двух тысяч рублей по окончании режима самоизоляции. Необходимые лекарства и помощь по бытовым вопросам они также смогут получить, не выходя из дома. Оплата ЖКХ и взимание задолженностей для них временно отменяется.

Такие меры Собянин ввел ранее, 23 марта. По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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