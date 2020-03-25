Собянин заявил о не пройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, город еще только в начале пути, мэр выразил надежду, что Москва пройдет его плавно.

В ходе эфира Собянин также объяснил необходимость нерабочей недели. Столичный градоначальник подчеркнул, что соответствующая мера была принята для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

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Кроме того, мэр города заявил, что в выходные дни в Москве следует закрыть рестораны, кафе, парки, торговые центры. «У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать!», — сказал Собянин, порекомендовав жителям сидеть дома.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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