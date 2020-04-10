Определена доля не изменивших образ жизни из-за коронавируса россиян

Почти каждый десятый россиянин признался, что его поведение и образ жизни никак не изменились из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК с ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подавляющая часть опрошенных изменила свои повседневные привычки. Согласно данным, большинство россиян перестали или стали реже выходить на улицу (80 процентов), а также посещать магазины и аптеки (76 процентов) из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, выяснилось, что более двух третей граждан отказались от рукопожатий и объятий при встрече. 84 процента россиян сократили или отменили встречи с друзьями, 69 процентов — с пожилыми родственниками и знакомыми. Причем все показатели выросли почти в два раза за неделю с 26 марта по 2 апреля.

В то же время определенная доля россиян не изменила свои привычки из-за коронавируса. Телесные контакты при встрече и личное общение с друзьями не исключили 10 процентов граждан, посещение пожилых родственников — 18 процентов. Продолжили «как и раньше» выходить на улицу 14 процентов граждан, в магазины и аптеки — 19 процентов респондентов.

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Ранее сообщалось, что две трети российских регионов смягчили ограничительные меры. К четвергу, 9 апреля, 56 из 85 субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 76 умерли, 698 выздоровели. В стране введен режим повышенной готовности и действует предписание о самоизоляции. Общее число заболевших в мире превысило 1,6 миллиона человек.

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