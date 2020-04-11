В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме.
По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.
С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения