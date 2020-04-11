Собянин дал задачу тестировать на коронавирус за 24 часа

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее, в течение 24 часов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам столичного градоначальника, время подтверждения диагноза чрезвычайно важно для назначения правильного лечения. «Результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему — ЕМИАС», — добавил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что сейчас ежедневно делается около 18 тысяч тестов. «Но и это не предел. Мы разворачиваем систему дальше: делаем ее более быстрой, гибкой и точной», — подчеркнул он.
Ранее Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.
По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения