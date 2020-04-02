Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко после того, как тот заразился коронавирусом. Подробности беседы он пересказал в прямом эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.
«Написал ему: "Денис, вот будет смешно, если ты помрешь". Он мне ответил: "Не дождешься"», — вспомнил специалист. По словам Мясникова, Проценко не мог руководить из кабинета, поэтому всегда посещал пациентов, проводил процедуры и реанимировал в случае необходимости.
Врач подчеркнул, что рассматривать ситуацию с заражением руководителя медицинского учреждения нужно с позиции того, что любые методы защиты не стопроцентны. «Это к вопросу о защитных масках и других вещах. Это все не абсолютно, даже самые совершенные костюмы», — добавил Мясников.
«Денис же командир, такой ершистый, очень жесткий, один из самых грамотных реаниматологов у нас, был в контрах с начальством, всегда за больного стоял насмерть. Он таким бескомпромиссным и умным и остался», — рассказал доктор. По его мнению, Проценко можно сравнить с полевым командиром. «Вот и получил ранение», — заключил Мясников.
Ранее Мясников объяснял, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает. По его словам, в связи с вирусом у человека развивается пневмония, которая и может стать причиной смерти.
Днем 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке Дениса Проценко был выявлен коронавирус. За неделю до положительного теста на вирус он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения