Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке

Мэрия Москвы прокомментировала информацию о заражении главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин, который ранее, 24 марта, в ходе визита в больницу общался с медиком, не испытывает проблем со здоровьем. «За здоровьем следят», — сообщили в мэрии.
С Проценко также общался президент России Владимир Путин. Однако в Кремле заверили, что российский лидер регулярно тестируется на коронавирус.
О заражении главврача больницы в Коммунарке стало известно ранее. Проценко отметил, что чувствует себя хорошо и изолировался в кабинете с условиями для дистанционной работы, а также управления и консультаций при помощи телемедицины.
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения