Кремль отреагировал на заражение главврача больницы в Коммунарке коронавирусом

Президент Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так представитель Кремля отреагировал на информацию о заражении коронавирусом главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который встречался с президентом.

По данным агентства «Интерфакс», Проценко находится в удовлетворительном состоянии в больнице в Коммунарке.

Российский лидер посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Туда привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. В ходе посещения медучреждения Путин пообщался с Денисом Проценко. Президент остался доволен организацией процессов в больнице.

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