Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил поездку главы государства Владимира Путина в больницу в московском районе Коммунарка, где лежат зараженные коронавирусом, фразой «это в его стиле». В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля отметил, что российский лидер предпочитает всегда увидеть своими глазами, как «обстоят дела на передовой».

«Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты. Он облачился в уже ставший знаменитым желтый костюм», — рассказал он. По словам Пескова, специалисты могут указывать на повышенный риск решения, однако отговорить Путина «очень тяжело».

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В то же время пресс-секретарь президента заверил, что поездка Путина в Коммунарку была неожиданной. «Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще», — добавил Песков.

Отдельно представитель Кремля рассказал о телефоне для съемки главы государства во время посещения медицинского учреждения. Смартфон Песков поручил уничтожить. «Телефон достали в экстренном порядке», — сказал он, отметив, что для него было важно, чтобы телезрители увидели, что делал там президент.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.

В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией.

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