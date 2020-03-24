Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одного из сотрудников больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке снять Владимира Путина на телефон во время посещения отделения и после уничтожить смартфон. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

«По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — поручил представитель Кремля, общаясь с сотрудниками медицинского учреждения.

Решение уничтожить смартфон Песков объяснил тем, что времени на его дезинфекцию нет. «Мы не можем подвергать президента риску», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

По наблюдению «Ленты.ру», в руках у Пескова был смартфон, похожий на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. Согласно данным в интернет-магазинах, цена первого превышает 15 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.

В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 495.

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