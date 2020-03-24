Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одного из сотрудников больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке снять Владимира Путина на телефон во время посещения отделения и после уничтожить смартфон. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.
«По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — поручил представитель Кремля, общаясь с сотрудниками медицинского учреждения.
Решение уничтожить смартфон Песков объяснил тем, что времени на его дезинфекцию нет. «Мы не можем подвергать президента риску», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.
По наблюдению «Ленты.ру», в руках у Пескова был смартфон, похожий на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. Согласно данным в интернет-магазинах, цена первого превышает 15 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей.
24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.
В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 495.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения