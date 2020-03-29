Раскрыты детали подготовки обращения Путина к нации из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин принял решение о необходимости обратиться к нации в связи с коронавирусом 25 марта накануне телеобращения. Детали подготовки раскрыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам Пескова, выработка формулировок началась ночью перед выступлением Путина. «Совещание [24 марта] длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. — цитирует пресс-секретаря ТАСС. — В итоге вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям. И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки».
Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он изложил свое мнение по ситуации с распространением коронавируса в стране и мире, объявил неделю выходных с 28 марта по 5 апреля, предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, а также выдвинул ряд мер по поддержке экономики и граждан: предоставить соцвыплаты в ускоренном порядке, организовать дополнительные выплаты матерям с детьми, предоставить отсрочку по выплате банковских кредитов для пострадавших предприятий малого бизнеса, обложить налогом проценты по вкладам и выплаты дивидендов в офшоры.
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения