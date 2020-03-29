Собянин призвал держать двухметровую дистанцию в Москве из-за коронавируса

Жители Москвы должны держать двухметровую дистанцию друг от друга в связи с распространением коронавируса в столице. К этому призвал мэр Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта, на своем сайте.

«Мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо, — написал градоначальник. — Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга».

Собянин также рекомендовал магазинам и аптекам, которые продолжают работать, по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать необходимую безопасную дистанцию.

Он отметил, что в Москве, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети абонентов старше 65 лет соблюдают предписанный им режим самоизоляции. Тем не менее, каждый пятый пенсионер все-такие совершал большие поездки.

Также мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заболевших становится больше.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!