Собянин призвал держать двухметровую дистанцию в Москве из-за коронавируса

Жители Москвы должны держать двухметровую дистанцию друг от друга в связи с распространением коронавируса в столице. К этому призвал мэр Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта, на своем сайте.
«Мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо, — написал градоначальник. — Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга».
Собянин также рекомендовал магазинам и аптекам, которые продолжают работать, по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать необходимую безопасную дистанцию.
Он отметил, что в Москве, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети абонентов старше 65 лет соблюдают предписанный им режим самоизоляции. Тем не менее, каждый пятый пенсионер все-такие совершал большие поездки.
Также мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заболевших становится больше.
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения