Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.

По его словам, заболевших становится больше. В связи с распространением коронавируса градоначальник порекомендовал работающим магазинам и аптекам, где это возможно, — сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра.

В субботу, 28 марта, Собянин обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса, призвав их оставаться дома. «Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы», — отметил мэр, попросив всех прислушаться к просьбе врачей и не покидать жилище.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.

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