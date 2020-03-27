Собянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Его обращение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин призвал москвичей не ходить в гости и никого не приглашать к себе. Также он попросил горожан не посещать магазины без крайней нужды. По словам градоначальника, прогулки желательно исключить, либо гулять недолго и только с членами семьи.

«От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома», — призвал Собянин.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. На некоторые категории работников, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, это распоряжение распространяться не будет.

По данным на 27 марта, в России подтверждено 1036 случаев заражения, 703 их них — в Москве; 45 человек выздоровели.

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