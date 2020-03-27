Раскрыты обстоятельства смерти четвертого пациента с коронавирусом в России

Скончавшаяся в Москве россиянка с коронавирусом имела только одно легкое, второе было удалено из-за рака. Обстоятельства ее смерти раскрыли в оперативном штабе по мониторингу и контролю распространения инфекции.

Погибшей было 56 лет. При поступлении в больницу ей поставили диагноз «левосторонняя пневмония». «Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о четвертой смерти пациента с коронавирусом в столичной больнице. До этого в разное время скончались 70-летняя москвичка и еще двое человек в возрасте 73 и 88 лет.

По данным на 27 марта, в России подтверждено 1036 случаев заражения, 703 их них — в Москве; 45 человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!