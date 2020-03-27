Раскрыты обстоятельства смерти четвертого пациента с коронавирусом в России

Скончавшаяся в Москве россиянка с коронавирусом имела только одно легкое, второе было удалено из-за рака. Обстоятельства ее смерти раскрыли в оперативном штабе по мониторингу и контролю распространения инфекции.
Погибшей было 56 лет. При поступлении в больницу ей поставили диагноз «левосторонняя пневмония». «Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о четвертой смерти пациента с коронавирусом в столичной больнице. До этого в разное время скончались 70-летняя москвичка и еще двое человек в возрасте 73 и 88 лет.
По данным на 27 марта, в России подтверждено 1036 случаев заражения, 703 их них — в Москве; 45 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения