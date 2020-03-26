Подтверждена смерть двух россиян с коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил смерть двух россиян с COVID-2019. Об этом сообщает «Интерфакс».
Оба случая зафиксированы в Москве.
По информации оперштаба, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению девять человек: один — в Москве, пять — в Подмосковье и три — в Санкт-Петербурге. За весь период выписаны 38 человек.
О смерти двух россиян стало известно вечером 25 марта. Пациентам было 73 года и 88 лет. Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно, уточнял столичный оперштаб, отмечая, что также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. Конкретную причину смерти в штабе не назвали.
По состоянию на 26 марта, число зараженных коронавирусом в России выросло на 182 человека за сутки. Это максимальный для страны показатель прироста заразившихся. За 24 марта в стране выявили 163 новых случая, за 23 марта — 57, за 22 марта — 71.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения