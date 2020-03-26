Подтверждена смерть двух россиян с коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил смерть двух россиян с COVID-2019. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оба случая зафиксированы в Москве.

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По информации оперштаба, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению девять человек: один — в Москве, пять — в Подмосковье и три — в Санкт-Петербурге. За весь период выписаны 38 человек.

О смерти двух россиян стало известно вечером 25 марта. Пациентам было 73 года и 88 лет. Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно, уточнял столичный оперштаб, отмечая, что также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. Конкретную причину смерти в штабе не назвали.

По состоянию на 26 марта, число зараженных коронавирусом в России выросло на 182 человека за сутки. Это максимальный для страны показатель прироста заразившихся. За 24 марта в стране выявили 163 новых случая, за 23 марта — 57, за 22 марта — 71.

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