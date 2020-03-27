Собянин смягчил ограничения в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина — салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.
Согласно документу, эти товары внесены в список первой необходимости. Кроме того, в него добавили сжиженный природный газ. Мэрия Москвы также вводит запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ с жителей столицы, находящихся на карантине.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации 25 марта сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве в эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.
За минувшие сутки в Москве выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования в столице выросло с 546 до 703. Это самое большое число среди всех регионов России. В общей сложности по состоянию на 27 марта в стране зафиксировано 1036 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения