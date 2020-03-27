Собянин смягчил ограничения в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина — салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, эти товары внесены в список первой необходимости. Кроме того, в него добавили сжиженный природный газ. Мэрия Москвы также вводит запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ с жителей столицы, находящихся на карантине.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации 25 марта сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве в эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.

За минувшие сутки в Москве выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования в столице выросло с 546 до 703. Это самое большое число среди всех регионов России. В общей сложности по состоянию на 27 марта в стране зафиксировано 1036 случаев заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!