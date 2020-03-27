В Москве выявили более 150 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Таким образом общее число случаев инфицирования в столице выросло с 546 до 703. Это самое большое число среди всех регионов России.

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