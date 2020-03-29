Собянин рассказал о миллионе звонков с вопросами по коронавирусу в сутки

На горячую линию по коронавирусу в Москве поступает миллион звонков в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
Он напомнил, что изначально на линию поступало по 5-6 тысяч звонков. «Но все равно не всем удается ответить. Мы ждем, что со всеми поговорим, всем разъясним», — отметил градоначальник.
Собянин рассказал, что сначала поступали звонки от прибывших из-за границы, вопросы касались получения больничных листов. Однако после ввода домашнего режима для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями люди стали обращаться с вопросами о доставке лекарств, питании и социальном обслуживании.
В субботу, 28 марта, Собянин обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса, призвав их оставаться дома. «Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы», — отметил мэр, попросив всех прислушаться к просьбе врачей и не покидать жилище.
По данным столичного оперативного штаба на 28 марта, в Москве зарегистрированы 817 случаев заражения, в целом по России — 1264.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения