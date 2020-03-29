Собянин рассказал о миллионе звонков с вопросами по коронавирусу в сутки

На горячую линию по коронавирусу в Москве поступает миллион звонков в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что изначально на линию поступало по 5-6 тысяч звонков. «Но все равно не всем удается ответить. Мы ждем, что со всеми поговорим, всем разъясним», — отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что сначала поступали звонки от прибывших из-за границы, вопросы касались получения больничных листов. Однако после ввода домашнего режима для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями люди стали обращаться с вопросами о доставке лекарств, питании и социальном обслуживании.

В субботу, 28 марта, Собянин обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса, призвав их оставаться дома. «Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы», — отметил мэр, попросив всех прислушаться к просьбе врачей и не покидать жилище.

По данным столичного оперативного штаба на 28 марта, в Москве зарегистрированы 817 случаев заражения, в целом по России — 1264.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!