Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса, призвав их оставаться дома. Об этом он написал в Instagram.
«Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы», — отметил градоначальник, попросив всех прислушаться к просьбе врачей и не покидать жилище.
По последним данным столичного оперативного штаба, за последние сутки в Москве подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве зарегистрированы 817 случаев заражения, в целом по России — 1264. Пятеро инфицированных умерли, четверо из них — в столице.
В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Следующая неделя в стране объявлена нерабочей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения