ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что инфекция очень коварна, поэтому необходимо максимально ответственно следовать рекомендациям, в частности по самоизоляции.
«Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить», — сказала она.
26 марта Мелита Вуйнович заявила, что Россия своевременно отреагировала на угрозу распространения нового вируса и приняла эффективные меры. По ее словам, Москва «на шаг вперед» перед пандемией.
Тогда же она высказала мнение, что в России возможно избежать жесткого карантина, если все жители будут соблюдать самодисциплину.
По последним данным, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения