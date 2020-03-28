ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Корпус НИИ СП им. Склифосовского для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что инфекция очень коварна, поэтому необходимо максимально ответственно следовать рекомендациям, в частности по самоизоляции.

«Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить», — сказала она.

26 марта Мелита Вуйнович заявила, что Россия своевременно отреагировала на угрозу распространения нового вируса и приняла эффективные меры. По ее словам, Москва «на шаг вперед» перед пандемией.

Тогда же она высказала мнение, что в России возможно избежать жесткого карантина, если все жители будут соблюдать самодисциплину.

По последним данным, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!