Москвичи массово предались кутежу в последнюю пятницу перед нерабочей неделей

Москвичи вышли на улицы и в рестораны в центре столицы в последнюю пятницу перед следующей неделей, которая объявлена в России нерабочей в связи с распространением коронавируса. Соответствующее видео, снятое поздним вечером 27 марта в районе Патриарших прудов, опубликовала в Instagram корреспондент Первого канала Кристина Левиева.

На кадрах видны люди на улице, гуляющие при теплой погоде, десятки посетителей ресторанов и баров. Журналистка напомнила, что горожане предаются кутежу, в то время как в европейских странах из-за коронавирусной инфекции ежедневно умирают сотни людей, а по улицам Нью-Йорка ездят мобильные морги. «А это просто Москва», — добавила она.

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Левиева также объяснила, что видео сняла не она, а человек, вышедший в аптеку за необходимым лекарством.

В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Власти призывают горожан не покидать жилище.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Четверо инфицированных умерли, трое из них — в Москве.

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