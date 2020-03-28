Москвичи массово предались кутежу в последнюю пятницу перед нерабочей неделей

Москвичи вышли на улицы и в рестораны в центре столицы в последнюю пятницу перед следующей неделей, которая объявлена в России нерабочей в связи с распространением коронавируса. Соответствующее видео, снятое поздним вечером 27 марта в районе Патриарших прудов, опубликовала в Instagram корреспондент Первого канала Кристина Левиева.
На кадрах видны люди на улице, гуляющие при теплой погоде, десятки посетителей ресторанов и баров. Журналистка напомнила, что горожане предаются кутежу, в то время как в европейских странах из-за коронавирусной инфекции ежедневно умирают сотни людей, а по улицам Нью-Йорка ездят мобильные морги. «А это просто Москва», — добавила она.
Левиева также объяснила, что видео сняла не она, а человек, вышедший в аптеку за необходимым лекарством.
В Москве в связи с распространением коронавируса введены наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. Временно закрыты общеобразовательные школы, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, запрещена работа кальянных и курение кальянов в барах, на следующей неделе будет приостановлена работа ресторанов, кафе и точек общепита. Учащиеся и лица старше 65 лет временно лишены права льготного проезда в общественном транспорте. Власти призывают горожан не покидать жилище.
По последним данным, в России зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Четверо инфицированных умерли, трое из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения