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В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом

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Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В еще одном российском регионе нашли первого зараженного пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2 школьник приехал из Великобритании в Костромскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Группа костромичей с тремя детьми вернулись из Великобритании 21 марта. Все они самоизолировались дома. Спустя несколько дней у двух школьников проявились симптомы пневмонии. В ходе обследования у одного из них выявили коронавирус.

Детей положили в инфекционное отделение больницы, их анализы отправили в Москву на исследование. В пятницу, 27 марта, третьего подростка госпитализировали с симптомами инфекционного заболевания. Его биоматериал также передадут московским специалистам для установления точного диагноза.

26 марта новых заразившихся коронавирусом выявили в 18 регионах России. Заражения зафиксированы в Свердловской области (семь человек), в Санкт-Петербурге и Пермском крае (по пять человек), в Якутии (четыре человека), в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области (по три человека), в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе (по два человека), в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае — по одному человеку.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 27,8 тысячи человек, выявлено более 598 тысяч случаев заражения, из них 131,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 1036 случаях заражения, зарегистрированных в России.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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