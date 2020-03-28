В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом

В еще одном российском регионе нашли первого зараженного пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2 школьник приехал из Великобритании в Костромскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Группа костромичей с тремя детьми вернулись из Великобритании 21 марта. Все они самоизолировались дома. Спустя несколько дней у двух школьников проявились симптомы пневмонии. В ходе обследования у одного из них выявили коронавирус.

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Детей положили в инфекционное отделение больницы, их анализы отправили в Москву на исследование. В пятницу, 27 марта, третьего подростка госпитализировали с симптомами инфекционного заболевания. Его биоматериал также передадут московским специалистам для установления точного диагноза.

26 марта новых заразившихся коронавирусом выявили в 18 регионах России. Заражения зафиксированы в Свердловской области (семь человек), в Санкт-Петербурге и Пермском крае (по пять человек), в Якутии (четыре человека), в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области (по три человека), в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе (по два человека), в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае — по одному человеку.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 27,8 тысячи человек, выявлено более 598 тысяч случаев заражения, из них 131,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 1036 случаях заражения, зарегистрированных в России.

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