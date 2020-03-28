Из России попытались вывезти 11 тонн антисептика

Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку вывоза из России в Казахстан крупной партии антисептиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров. В ФСБ отметили, что, согласно постановлению российского правительства, вывоз дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств запрещен, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи.
Вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки.
27 марта сообщалось, что в интернет-магазине Ebay принялись торговать антисептическим спреем Dettol стоимостью полмиллиона рублей. По информации издания The Sun, британцы начали скупать бытовую химию из-за пандемии коронавируса, в связи с чем магазины столкнулись с нехваткой дезинфицирующих средств. Сложившаяся ситуация привела к повышению цен на сайтах онлайн-ретейлеров, откуда пользователи сети пытались заказать антисептики.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения