Запаниковавший из-за коронавируса курьер попал на видео

На одну из московских камер видеонаблюдения попал курьер, запаниковавший из-за коронавируса. Он попытался победить инфекцию с помощью молитв и антисептика, сообщает Metro.
На кадрах видно, как доставщик еды осторожно выходит из лифта в маске, озираясь по сторонам, затем достает заказ и оставляет его на своей сумке в подъезде. После этого курьер дезинфицирует кнопку звонка, вызывает заказчика, а потом, перекрестясь, обратно прячется в лифте, вероятно, не желая лишний раз контактировать с людьми.
В компании FoodBand, где работает мужчина, прокомментировали ситуацию. «Возможно, что некоторые люди, посмотрев видео, попавшее в сеть, посмеются над нашим курьером, но мы относимся к происходящему более чем серьезно. (...) Сергей — один из самых ответственных сотрудников, и мы поддерживаем его в соблюдении требований к работе», — сказал представитель фирмы.
Ранее курьер «Яндекс.Еды» Бахром Гуломкадиров спас 12-летнего подростка. Доставщик увидел мальчика, собирающегося прыгнуть из окна, и помешал этому.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения