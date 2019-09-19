Курьер «Яндекс.Еды» спас российского ребенка

В Москве курьер «Яндекс.Еды» проходил мимо жилого дома и увидел в проеме окна на втором этаже ребенка, который плакал и собирался выпрыгнуть. Он поднялся наверх и спас мальчика, сообщается в Telegram-канале Baza.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Татищева. Курьер Бахром Гуломкадиров ехал на самокате в тот момент, когда увидел в проеме окна 12-летнего подростка. Он незамедлительно подбежал к дому, снял обувь и забрался наверх.

«Просто проходил мимо, стояли люди. Говорят, там ребёнок, хочет прыгнуть. Постоял немного, потом залез. Мужчина внизу помог подняться. Когда я залез, ребенок увидел меня, побежал ко второму окну, но оно было закрыто», — раскрыл курьер подробности спасения мальчика в интервью Telegram-каналу «Подъем».

Он также добавил, что денежное вознаграждение ему не нужно, потому что это была помощь, а «за помощь деньги не берут».

Ранее в Московской области на соревнованиях по велоспорту один из участников упал с велосипеда и чуть не сбил ребенка. На появившихся в сети кадрах видно, как спортсмен на большой скорости падает с велосипеда и летит на девочку, стоящую возле велотрассы. Мужчина успел сгруппироваться и обхватить ребенка руками, предотвратив удар.

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