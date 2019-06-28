Прохожий спас выпавшего с балкона ребенка

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, мужчина в последний момент поймал падающего из окна трехлетнего ребенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. 38-летний Чэнь Хао возвращался с работы и услышал детский плач, доносящийся с балкона жилого дома. По словам мужчины, он подошел ближе и увидел, что трехлетний мальчик сидит слишком близко к краю балкона. Хао попытался успокоить его, однако тот начал падать. На кадрах видно, как китаец подбегает и хватает ребенка. Они оба падают на землю, и к ним подходят очевидцы, которые пытаются помочь.

Выяснилось, что мать мальчика оставила его дома одного и пошла в магазин. Ей сообщили о произошедшем, после чего она немедленно отвезла ребенка в больницу. Врачи провели обследование, которое показало, что он не пострадал. Женщина поблагодарила Хао за то, что он спас жизнь ее ребенку.

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