Мигрант поймал выпавшего из окна ребенка

В Турции парень поймал двухлетнюю девочку, которая выпала из окна. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как 17-летний юноша по имени Феузи Забаат (Feuzi Zabaat), чья семья приехала из Алжира, замечает, что сверху падает девочка. Он тут же хватает ее и пытается устоять на ногах. В этот момент к нему подбегают очевидцы, чтобы помочь. Здоровью ребенка ничто не угрожает.

Сообщается, что девочка из семьи сирийских мигрантов подошла к окну и выпала из него, пока ее мать готовила на кухне. Родители ребенка выплатили молодому человеку вознаграждение — 200 турецких лир (2,2 тысячи рублей) — и поблагодарила за героический поступок. Сам парень отмечает, что сделал «то, что должен во имя любви к Аллаху».

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