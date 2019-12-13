Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео

Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club. Об этом пишет «ТВК Красноярск».

Сумка доставщика, в которой он развозит заказы, находилась дома. Рядом с ней, как видно на кадрах, ползают насекомые. «Пришел обрабатывать квартиру от тараканов. Сказал хозяевам убрать сумку хотя бы на балкон, потому что с ней потом нежелательно будет ходить по городу, класть туда еду. Мне ответили, что им все равно», — пожаловался дезинфектор изданию.

Сотрудница контактного центра Delivery Club заявила «ТВК Красноярск», что вся еда поступает курьерам запечатанной. Перед тем, как отправить заказ, их сумки проверяет служба доставки. О том, где сумки хранятся, изданию ответить не смогли.

В пресс-службе Delivery Club сказали, что рюкзаки между сменами остаются у курьеров, а сумка, которая попала на видео, больше не будет использоваться. Местные доставщики работают в логистических компаниях, с которыми сотрудничает Delivery Club — теперь их работу проверят. Владельца сумки уже исключили из списка курьеров компании.

Ранее сотрудница Института дезинфектологии Роспотребнадзора посоветовала применять в борьбе с тараканами неорганические вещества, в частности, приманки с борной кислотой.

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