Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»

Современные тараканы очень живучие, у них выявлена резистентность (устойчивость к ядам). Чтобы спастись от нашествия насекомых, необходимо использовать разные химические средства. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала сотрудница Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Светлана Рославцева.

Чаще всего с такими «супертараканами», невосприимчивыми к «химии», сталкиваются жители многоэтажек, где на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины, а их владельцы не проводят должным образом дезинфекцию. Также тараканы могут появиться у жильцов, которые не следят за чистотой в квартире. В таком случае насекомые быстро распространяются по всему дому.

«Надо заменить средство борьбы на другое по составу. Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту», — предупредила россиян Рославцева. Главное — четко следовать инструкции, в таком случае средство не навредит человеку.

Недавно в Перми судебные приставы выселили из квартиры отца с сыном и их кота. Они грубо нарушали санитарные правила и задолжали за услуги ЖКХ крупную сумму. В помещении развелись тараканы, клопы и мыши. Соседи неоднократно жаловались на зловоние, исходящее из квартиры. В итоге администрация города добилась выселения жильцов.

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